Увеличилось число погибших при сходе лавины в Бурятии

В Бурятии до трёх возросло число погибших после схода лавины на горе Мунку-Сардык. Утром спасатели обнаружили тела двух мужчин. Ещё одного участника похода ищут.

По предварительным данным, незарегистрированная в МЧС группа из семи альпинистов совершала восхождение к пику Конституции. Накануне на перевале людей накрыла снежная масса. Трое отделались травмами и смогли по рации сообщить о происшествии. На место выдвинулись спасатели. Они обнаружили тело женщины.

Возбуждено уголовное дело. Всего несколько дней назад в этом же районе трагедией завершилось восхождение другой группы. При спуске трое человек отстали от остальных и погибли от переохлаждения.