Собянин рассказал, как Москва помогает детям-сиротам

В Москве около 900 сирот в прошлом году получили квартиры. О том, как власти столицы поддерживают детей, оставшихся без попечения родителей, рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин.

Так, большинство обретают дом и семью, а в специализированных учреждениях сейчас не более тысячи воспитанников. В городе работает 11 таких центров. Действуют и школы приёмных родителей, для них предусмотрены льготы и выплаты.

Развивают и социальные проекты, которые помогают исполнять мечты сирот, детей с особенностями здоровья и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.