Американский стартап заявил о начале производства клонов умерших людей

Пересадка органов для современной медицины - уже вчерашний день. Сегодня в специализированных лабораториях мира работают над выращиванием органов, но и это ещё не последнее слово. Последним может стать создание нового биологического тела - клона уже живущего человека, но без мозга. А мозг свежевыращенному телу будут вставлять от прежнего хозяина, который захочет расстаться со своей старой изношенной и дряхлеющей оболочкой. Над таким проектом сейчас работает американская компания R3 Bio. Звучит, как фантастика, но ещё сто лет назад пересадка органов также казалась фантастикой.

Идеальный план для вечной жизни - новое тело. Логично, но фантастично. Однако, учёные из Сан-Франциско считают, что это достижимо. Они объявили о новом стартапе: собираются выращивать безмозглых человеческих клонов, в которые можно будет пересадить головной мозг человека. В сети блогеры это уже активно обсуждают.

"Стартап R3 Bio, поддерживаемый миллиардерами, объявил о сборе средств на разработку неразумных человеческих тел – клонов реальных людей. Такие биологические структуры будут содержать все типичные органы, за исключением мозга. Говорят, что стареющие, или больные люди однажды смогут пересадить в них свой мозг".

Бодиоид – так назвали организм-клон, лишенный сознания и неспособный чувствовать боль. Эмбрионы предлагают создавать в лабораториях, блокировать в них развитие мозга, а потом внедрять в матку женщин для вынашивания. После рождения тело, якобы, будет расти, но ничего не будет понимает и ощущать. Звучит жутковато, но, с другой стороны, можно будет пересадить свой мозг в эту свеженькую оболочку и начать жизнь заново. Ну, или взять нужный орган.

Михаил Шахназаров, писатель, журналист: "То, о чём сейчас идёт речь, это – запчасти. То есть, хотел бы ты заехать в автосервис, ну в сервис, и что-то поменять? Я думаю, что любой человек, у которого есть проблемы со здоровьем, он бы не отказался. Есть же операции по пересадке печени, других органов. Другой вопрос - морально этические нормы. Если общество это примет, это будут очередные врата Овертона, которые подтвердят, что на планете Земля сейчас можно абсолютно всё".

Впрочем, до выращивания полностью действующего человеческого тела пока не дошло. Начали с мышей – уже создали искусственные эмбрионы из стволовых клеток. Потом перейдут на обезьян, а уж затем займутся производством человеческих бодиоидов. Американец Вестон Смит, который исследует эту тему, пытается докопаться до сути: "Мы говорим о вещах, которые позволяют обойти смерть, практически создать бессмертие. О том, что можно менять органы, или даже тело и жить вечно".

Этот странный проект сильно заинтересовал инвесторов-миллиардеров. Вначале стартап планирует производить человеческие органы без тела в мешках-инкубаторах, адресно, под конкретного заказчика, используя его ДНК. И если вдруг понадобится трансплантация, то больше не придётся ждать подходящего донора. С медицинской точки зрения – ситуация идеальная.

Павел Дроздов, зав отделением трансплантации органов и тканей человека ММНКЦ имени С.П. Боткина: "Это был бы идеальный мир трансплантолога. Пациентам не надо будет долгое время ждать. У него выделят какую-то часть его материала – ДНК, вырастят для него необходимый орган, в плановом порядке нам его этот орган передадут, мы его в плановом порядке пересадим. Но самое важное, что этому пациенту не надо будет пить никакую иммуносупрессию, это будет его идентичный орган".

Трансплантология развивается стремительно. Врачи уже научились пересаживать сердце, почки, печень, легкие и даже руки. Причём, в России, в отличие от тех же США, эти операции делают бесплатно, по полису ОМС. Однако, найти подходящего донора – не так просто и нет никакой гарантии, что ваша иммунная система примет орган, взятый из другого тела.

Павел Дроздов, зав отделением трансплантации органов и тканей человека ММНКЦ имени С.П. Боткина: "Чаще всего выполняется трансплантация почек, потом по частоте идут трансплантации печени, трансплантации сердца, примерно в равных пропорциях. Ну и последующее - это уже трансплантация поджелудочной железы чаще всего вместе с почкой. Трансплантация лёгких и трансплантация участка тонкой кишки".

Органов, однако, не хватает. Только в США сейчас ожидают пересадки более 104 тысяч человек. При этом срок в один или даже два года, например, для ожидания почки, считается небольшим. Многие хотят быстрее. И за кулисами этой драмы - настоящий триллер: "Рынок чёрной трансплантологии". Есть данные, что более 10% всех трансплантаций проводятся незаконно.

Вероника Ростороцкая, доктор медицинских наук, кардиолог: "Донорские органы можно ожидать годами. История долгая, иначе не было всей этой чёрной трансплантологии. Где есть какие-то военные конфликты - тут как тут они, это же не секрет".

Пока бодиоиды – только идея. Но даже на этом этапе она заставляет пересматривать привычные границы не только технологий, но и этики - насколько этично выращивать человеческие тела ради запасных органов? Сценарии подобного развития событий уже опробовали в Голливуде. В фантастической антиутопии Майкла Бэя "Остров" человеческие клоны живут в своей изолированной цивилизации, где есть жёсткие правила: только белая униформа, только определенная еда, только простые задачи. И всё - ради того, чтобы однажды их разобрали на органы.

Впрочем, до такого мы ещё не дожили, и неизвестно – доживём ли. Тем не менее, какими бы безумными ни были предложения учёных по продлению жизни, они всегда найдут желающих вкладывать в них свои миллионы, потому что учёные предлагают мечту - надежду на вечную жизнь, а это – самый желанный и дорогой товар.