Подавил огневую точку врага: подвиг рядового Зимина

Гвардии рядовой Андрей Зимин, направляясь на БМП в сторону позиций неприятеля, попал под миномётный огонь. Определив место, откуда вёлся обстрел, Зимин скрытно обошёл противника с фланга и уничтожил вражеский расчёт. Это позволило передовой группе без потерь взять позицию ВСУ.

Младший сержант Владимир Малов в ходе штурма опорников противника, несмотря на массированную атаку боевиков, спас раненого командира. Владимир вынес его в безопасную зону и обеспечил своевременную доставку в полевой госпиталь.