Иран отказался от переговоров с США

Иран не станет вести переговоры с США в условиях давления, угроз и блокады Ормузского пролива. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан. После консультаций с пакистанским посредниками Исламабад покинул главный иранский переговорщик Аббас Аракчи, а американская делегация туда даже не полетела.

Запланированные на понедельник трёхсторонние переговоры США, Ирана и Пакистана - в очередной раз сорваны. Ещё днём американские телеканалы уверенно заявляли: всё идёт по плану, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже в самолёте и летят в сторону Исламабада. Но что-то пошло не так. "Я только что отменил поездку моих представителей в Исламабад на встречу с иранцами. Слишком много времени впустую потрачено на путешествия! Если хотят поговорить - пусть звонят. Это всё что от них требуется", - написал Трамп в соцсети.

Любопытно, что буквально за час до того как Дональд Трамп вышел с обращением в интернет, телеканал Al Mayadeen сообщил, что глава МИДа Ирана Аббас Аракчи покинул Исламабад. Западные журналисты гадают: кто именно поставил переговорный процесс на паузу. Иранское агентство "Тасним" уверено: Тегеран и так изначально не планировал никаких встреч с американцами.

У министра иностранных дел слишком плотный график: из Пакистана он вылетел в Оман. После его ждут в Москве. Контакты с представителями США не предусмотрены. Да и о чём разговаривать, если Иран и так уже неоднократно во всех деталях изложил свои красные линии.

Дональд Трамп позже подчеркнул: отмена поездки Уиткоффа и Кушнера в Пакистан не означает возобновление атак США по Ирану. О новом раунде переговоров пока не сообщается.