Ночью 26 апреля силы ПВО России сбили 203 беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 203 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 16 регионов и акватория Чёрного моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской, Московской областях и в Крыму.

В Севастополе во время атаки БПЛА погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. В Вологодской области повреждён трубопровод с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит", пострадали пять человек.