Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Дональд Трамп заявил, что отменил поездку своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с представителями Ирана. По словам главы Белого дома, США готовы к диалогу, но не станут тратить время на разговоры ни о чём, сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал Fox News.

Около суток назад пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт подтвердила ранее прозвучавшее заявление своего шефа о том, что Уиткофф и Кушнер направились в столицу Пакистана для переговоров с иранской делегацией.

Очередной раунд переговоров представителей США и Ирана должен был пройти в ближайшие день-два в Пакистане. Стороны намеревались прийти к мирному соглашению. Накануне вечером в Исламабад прибыл глава МИД Иран Аббас Аракчи.

Также накануне Дональд Трамп вновь заявил о победе над Ираном. По словам президента, уже уничтожена большая часть военного потенциала Тегерана. Морская блокада, установленная США, работает на 100%, заверил глава Белого дома.