Большие потери несёт противник в Константиновке. Наши войска сжимают кольцо вокруг города, там идут ожесточённые бои. Большая часть строений - под контролем российских войск. Укрепления националистов уничтожают авиация и ударные беспилотники.

Сегодня российские войска пробились в центр города и при поддержке авиации начали выдавливать противника с территории железнодорожного вокзала - важнейшего узла обороны националистов.

С каждым днём Константиновку все больше затягивают в клещи. Основная часть построек на южных и восточных окраинах - в руках российских подразделений. Шансов подтянуть бронетехнику к ВСУ почти нет. Тем более – окопаться. Все дороги и лесополосы – под контролем российских бойцов. У противника не остаётся выбора, как или сдаться в плен или умереть.

Как, впрочем, и в Славянске, Краматорске, Дружковке. Там штурмовики уже выходят к пригородам. Часть протяжённой на 70 километров агломерации ВСУ успели залить в бетон. Но и эти сооружения российские бойцы наловчились разбирать.