Фицо не удивился бы очередной остановке работы "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 25 апреля, что его бы не удивила очередная остановка Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Он подчеркнул, что сообщил об этом и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время неформального саммита Евросоюза на Кипре.

"В этом случае [новой остановки "Дружбы"] для меня будет очень и очень интересна реакция ЕС, и прежде всего ЕК", — сказал Фицо.

Теперь Словакия будет очень внимательно следить за развитием ситуации вокруг "Дружбы", сообщил он. В четверг нефть по трубопроводу после почти трехмесячного перерыва начала поступать в республику.

Политик добавил, что был против предоставления Украине "военного кредита" и что Словакия не участвует в его поддержке.

"Я думаю, что он [кредит] приведет лишь к дальнейшим страданиям в российско-украинской войне, которая, как совершенно очевидно, не имеет никакого военного решения. Она может быть закончена только переговорами, дипломатически", — отметил словацкий премьер-министр.