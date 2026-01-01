Женщину со множественными ножевыми ранениями нашли на западе Москвы

Тело женщины с множественными признаками насильственной смерти в виде многочисленных ножевых ранений нашли на западе Москвы. Об этом сообщили в столичном СК 25 апреля.

"В вечернее время 25 апреля 2026 года в помещении, расположенном на улице Верейской в городе Москве, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", — говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка по признакам уголовного преступления по статье об убийстве.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СК.

Upd (1:49). Возбуждено уголовное дело.