В Вашингтоне предотвратили новое покушение на Дональда Трампа

Новое покушение на Дональда Трампа. Президента США попытались атаковать в Вашингтоне, на торжественном мероприятии с участием пула журналистов Белого дома.

Звуки выстрелов в отеле "Вашингтон Хилтон" раздались, когда американский лидер с супругой сидели в президиуме. Первая леди и глава Ассоциации корреспондентов быстро отреагировали на опасность. Трамп немного замешкался, но вскоре был выведен из зала сотрудниками Секретной службы.

Позже Белый дом опубликовал видеозапись нападения. На кадрах видно, как вооружённый мужчина прорывается через пункт пропуска. Ему удаётся сделать несколько выстрелов, после чего его нейтрализует охрана. Ранение получил один из офицеров, его спас бронежилет. Менее чем через час после ЧП Дональд Трамп прокомментировал произошедшее.

"Это было, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек прорывается через пункт охраны с несколькими единицами оружия, и как его задерживают очень храбрые сотрудники Секретной службы. Они действовали очень быстро. В целях прозрачности и ясности произошедшего я распорядился опубликовать видеозапись, где видны действия этого бандита, атаковавшего нашу конституцию, и отличная работа правоохранительных органов",- сказал глава Белого дома.