Сегодня исполняется 40 лет с момента самой крупной катастрофы в истории мирного атома. 26 апреля 1986 года произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС. В атмосфере оказались более пятисот опасных радионуклидов. На устранение аварии были брошены 800 тысяч военнослужащих и гражданских лиц.

В первые часы мощное воздействие радиации ощутили сотрудники станции, позже значительные дозы получили и ликвидаторы. Загрязнению подверглись территории РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, на которых проживали почти восемь с половиной миллионов человек, сотни тысяч были эвакуированы.

В первые дни после трагедии радиоактивное облако распространилось по всему Северному полушарию. До сих пор вокруг Чернобыльской АЭС действуют зоны отчуждения и отселения. На помощь Украине тогда пришёл весь Советский Союз, а сегодня киевский режим нагло использует ситуацию со станцией в своих политических целях.