Капризная питерская погода не помешала открытию сезона фонтанов в Петергофе

В Санкт-Петербурге стартовал сезон фонтанов. Это яркое событие собирает в Петергофе тысячи туристов. Традиция идёт со времен Петра и ей уже более трех веков. В этом году легендарному "Самсону" вернули музыкальное сопровождение.

Минутная готовность. Но осечек быть не должно - напор струй проверили чуть раньше. К Большому каскаду торопятся все посетители Петергофа - как такое пропустить? Весенний запуск не просто техническое событие - ритуал, которому уже триста лет.

В небо из пасти льва, которую раздирает Самсон, взмывает первая струя. Всё выше и выше. И вот уже 20 метров. А следом водная феерия охватывает весь каскад.

Как и триста лет назад фонтаны работают - без единого насоса. Как и хотел Пётр Первый, когда решил создать на берегу Финского залива летнюю резиденцию. Российский император вычитал в своих книгах по гидравлике, что специальные устройства особо и не нужны - вода может идти самотёком прямо с Ропшинских высот. Инженеры реализовали задумку Петра. И впечатлили потомков.

Фонтанные мастера придирчиво разглядывают струи и теперь вручную будут регулировать каждую. Триста лет назад на работу брали только маленьких и щуплых. чтобы везде смогли пролезть. Но теперь это крепко сбитые мужчины, за плечами которых огромный опыт. Передаётся он здесь из поколения в поколение.

Режиссёром запуска фонтанов в Петергофе стал весенний ветер с Финского залива. Холод и даже дождь. Не повезло с погодой, сказали бы некоторые. Но ощущение праздника здесь не зависит от таких мелочей. И даже золото скульптур горит как будто бы ярче и теплее.