Стрельба в Вашингтоне на приёме с Трампом. Все подробности

"Новое покушение на Дональда Трампа": такими заголовками пестрят сегодня ведущие мировые СМИ. Звуки выстрелов раздались на встрече президента США с журналистами в Вашингтоне. Глава Белого дома одним из последних сообразил, что происходит, и был выведен из зала сотрудниками Секретной службы. При нападении пострадал офицер охраны. Стрелявший задержан.

Когда прозвучал первый выстрел, никто из сидящих в президиуме, кажется, и ухом не повел. Позже Трамп признался: подумал, что у кого-то из официантов с грохотом упал поднос. За первым хлопком последовал второй, третий, всего их было около восьми. В зале уже началась паника. А сотрудники Секретной службы только бежали к первым лицам государства, находящимся на сцене.

Спасать почему-то бросились сначала вице-президента. Джей Ди Вэнса буквально выдернули из-за стола и выволокли из зала. Дональда Трампа один из сотрудников Секретной службы просто заслонил собой. И только спустя какое-то время его начали выводить, едва не уронив. Глава государства оступился и повис на руках охранников, которые не сразу среагировали.

Белый дом опубликовал кадры из холла отеля Washington Hilton, где в 1981 году в этом же здании покушались на Рональда Рейгана. На записи видно, как мужчина прорывается через рамку досмотра и успевает сделать несколько выстрелов. Один из офицеров получил ранение. Его жизнь спас бронежилет.

Нападавшего быстро идентифицировали. Им оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Калифорнии. Выпускник технологического университета. Со степенью бакалавра в области машиностроения. Сторонник Демпартии. Пару лет назад пожертвовал 25 долларов на президентскую кампанию Камаллы Харрис. О его мотивах пока ничего неизвестно. Менее чем через час после ЧП Дональд Трамп прокомментировал произошедшее. Сделал это в весьма своеобразной манере.

"Это было неожиданно. Это было, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек с оружием прорывается через пункт охраны, и как его задерживают очень храбрые сотрудники Секретной службы. Вечер был интересным. Я рекомендовал продолжить шоу, но мы будем руководствоваться решениями правоохранительных органов", - сказал Трамп.

Подозреваемый в стрельбе отправлен в больницу. Хотя, при задержании он не получил ранений. В полиции считают, что нападавший действовал в одиночку и в настоящий момент не представляет опасности. 27 апреля он предстанет перед судом. Пока предъявлены обвинения только по двум пунктам совершение преступления с применением огнестрельного оружия и нападение на федерального сотрудника.

То есть, пока напрямую в покушении именно на главу государства задержанного не обвинили. Телеканал CBS со ссылкой на свои источники сообщает: злоумышленник признался полиции, что его целью были чиновники администрации американского лидера. Дональд Трамп не исключает, что главной мишенью был всё-таки он сам. Но сомневается в том, что произошедшее имеет отношение к иранскому кризису.

Если расследование установит, что целью был Трамп - это станет уже третьей попыткой покушения на него менее чем за два года. И все они идут на пользу политической карьере. После ранения в Пенсильвании во время избирательной кампании в 2024 году кандидат в президенты заявил о том, что был спасён Богом ради величия Америки и привлёк на свою сторону немало религиозных избирателей.

Спустя несколько месяцев, на фоне сообщений о втором покушении во Флориде, рейтинги взлетели настолько, что позволили сократить отставание от соперницы Харрис. И сомнений в том, что из третьего инцидента также будет извлечен максимальный КПД, ни у кого нет.