Собянин рассказал о работе спасателей на воде

Московской поисково-спасательной службе на воде исполнилось 30 лет. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, благодаря профессионализму сотрудников, а также современной инфраструктуре и оборудованию значительно снизилось количество происшествий.

Так, за последние годы модернизированы 11 станций и построены две новые. Они оснащены подводными телеуправляемыми аппаратами, гидроциклами, судами на воздушной подушке, дронами для мониторинга акватории. А спасатели регулярно проходят подготовку на базе специализированного учебно-методического центра.