Оползни и разливы рек: юг России затапливает

В Краснодарском крае ликвидируют последствия паводка, вызванного проливными дождями. Реки вышли из берегов, затопило сотни участков. Развёрнуты пункты временного размещения. Тем, кто остался в своих домах, оказывают адресную помощь.

Самая сложная ситуация - в Белореченске, посёлках Южный, Родники, Восточный. Во всех местах подтоплений работают спасатели. Часть жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Другим подвозят продукты. В домах и дворах откачивают воду. В нескольких населенных пунктах создают заградительные валы, чтобы вода не шла дальше.

Постоянно ведут мониторинг её уровня. Сегодня он начал снижаться. Однако повышенный фон гидрологической обстановки еще наблюдается на трёх реках Краснодарского края. И прогноз погоды не самый благоприятный - в предгорных районах Кубани обещают ливни с грозой и градом, а в горах - сильный снег.

Дагестан после мощных осадков и наводнений столкнулся с другими бедами. В горных районах - в селе Зехида - сход сели. Камнепад стал причиной гибели коров в Цумадинском районе. И очередной масштабный оползень на окраине села Ханар. Из-за него повреждены дороги, линии электропередачи. Несколько сёл остаются без света. Местные власти приняли решение об эвакуации жителей. В Акушинском районе из-за оползней разрушаются дома.