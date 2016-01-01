Страшный теракт на шоссе в Колумбии: машины разбросало как спички

14 человек погибли и около сорока пострадали в результате теракта в Колумбии. Среди раненых пятеро детей. Мощный взрыв прогремел в центральной части страны на Панамериканском шоссе.

В момент детонации бомбы десятки автомобилей, а также пассажирский автобус получили серьёзные повреждения - многие отбросило и перевернуло взрывной волной. Как видно по кадрам с места трагедии, посреди дороги зияет огромная воронка.

Власти уже обвинили в произошедшем повстанцев из группировки, не признавшей мирное соглашение с правительством 2016 года. За последние сутки террористическая активность резко возросла: в штате Кахибио зафиксирован ряд нападений и столкновений с военными.