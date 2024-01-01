Путин поблагодарил воинов КНДР в годовщину освобождения Курской области

Владимир Путин поблагодарил доблестных корейских воинов ‒ участников боевых действий в Курской области. Президент России направил приветствие участникам торжественной церемонии по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

В Пхеньяне сейчас находится с визитом председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вместе в Ким Чен Ыном он принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Курской области и открытия мемориала в честь воинов КНДР.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.