Экскурс в историю: как живёт московский район Арбат

По легенде, здесь внутри одного из холмов зарыта библиотека Ивана Грозного. Именно тут полвека назад придумали торт "Птичье молоко" на основе одноимённых конфет, а расположенная здесь сталинская высотка - единственная без звезды на шпиле.

Всё это - о районе Арбат. Актриса Елена Захарова появилась на свет в самом передовом и привилегированном роддоме Советского Союза - имени талантливого акушера Григория Грауэрмана. Это здание на Новом Арбате было построено в начале прошлого столетия как хирургическая лечебница, а после революции превратилось в образцовый родильный дом. Попасть сюда считалось невероятной удачей.

В роддоме появилось столько знаменитостей, что, как говорят историки, фасада здания не хватило бы на мемориальные доски с именами всех звёздных младенцев. В их числе Кир Булычев, Александр Збруев, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Булат Окуджава, Вера Глаголева и Елена Захарова

Впервые название "Арбат" упоминается в XV веке и, по одной из версий, оно произошло от арабского "рабад", что означает "пригород". В те времена здесь была окраина Москвы - Смоленская дорога, вдоль которой селились ремесленники и стрельцы. А в начале XIX века на Арбате обосновалось московское дворянство, поэтому именно здесь в феврале 1831 года накануне своей свадьбы снял дом Александр Пушкин. Здесь прошли первые три месяца его семейной жизни с Натальей Гончаровой, первый званый вечер и первый бал.

После революции особняк превратили в коммуналки. Но жильцы помнили, в чьих стенах живут, и проложили сюда народную тропу. Так на Арбате, 53 появился единственный в Москве музей Пушкина, который называют домом счастья великого русского поэта. Те, кто приезжает в музей, заглядывают и в камерные арбатские дворики за уютной атмосферой старой Москвы.

В последние годы камерные арбатские дворики благоустраивают - здесь появляются детские и спортивные площадки. На Арбате даже вопросы с документами решаются в уютной атмосфере. В переулке Сивцев Вражек после масштабного обновления открылся центр госуслуг. За последний год в центре приняли и обработали более 56 тысяч обращений.

А Большой Николопесковский переулок знают все, кто хоть раз пробовал поступить в одну из самых известных театральных школ страны, легендарную "Щуку" - Театральный институт имени Бориса Щукина. Он стал альма-матер для целой плеяды звёзд. Именно сюда в непростом 1993 году, преодолев огромный конкурс, поступила Елена Захарова.