В Южном Тушине появится техноколледж широкого профиля

В Южном Тушине скоро появится техноколледж широкого профиля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В нём смогут учиться около 7,6 тысячи студентов по таким специальностям в сфере авиации, архитектуры, информационного моделирования, наладки электрооборудования, химического и медико-технического профиля, логистики.

Архитекторы уже ведут проектирование здания. Известно, что с внешней стороны оно будет окружено колоннадой, плавная линия которой напомнит изгибы реки Сходни, расположенной в этом районе, отметил мэр.