Москвичам пообещали 7-сантиметровые сугробы перед Первомаем

Временный снежный покров высотой до семи сантиметров может образоваться в Москве и Подмосковье в ближайшие сутки. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Погода резко испортится ночью 27 апреля: начнётся снег, задует сильный западный ветер, резко понизится давление.

В связи с приближающимся снегопадом Госавтоинспекция призывает водителей Подмосковья отказаться от поездок на личном транспорте.

Накануне синоптики предупредили жителей столичного региона о новом арктическом вторжении. Практически все ночи на следующей неделе будут холодными. Температура в городе будет колебаться около нулевых значений, в Подмосковье возможны заморозки до минус трёх градусов.