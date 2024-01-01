Белоусов в Пхеньяне обсудил перспективы военного сотрудничества России и КНДР

Андрей Белоусов провёл в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Министр обороны России и председатель государственных дел КНДР обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, сообщает ТАСС.

Визит Белоусова приурочен к первой годовщине освобождения Курской области от украинских боевиков. В боевых действиях принимали активное участие военнослужащие КНДР.

Российский министр вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской народной армии, проявившим отвагу и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области. Также Андрей Белоусов и спикер Госдумы Вячеслав Володин приняли участие в открытии музейно-мемориального комплекса, посвящённого подвигу корейских военнослужащих.

Ранее сегодня Владимир Путин поблагодарил доблестных корейских воинов ‒ участников боевых действий в Курской области. Президент России направил приветствие участникам торжественной церемонии по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.