Телефонные мошенники похитили 40 миллионов рублей у двух москвичек

Телефонные мошенники похитили почти 40 миллионов рублей у двух москвичек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сначала пожилой женщине позвонил лжесотрудник портала госуслуг. Он сообщил об утечке данных и оформлении доверенности. Аферист предложил пенсионерке снять все сбережения и передать их для проверки.

Москвичка так и сделала – она частями обналичивала свои банковские вклады и в итоге передала деньги курьерам через свою дочь.

Мошенники на этом не остановились: они обманули и дочь пенсионерки, убедив её продать машину и передать им вырученные деньги.