В Кремле рассказали об истерике киевского режима

Москва в очередной раз предложила киевскому режиму заключить мирный договор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия неоднократно предлагала Украине принять необходимые решения.

Сейчас Киев уже понимает, что дальше будет только хуже для него, поэтому отсюда и истерика у украинских властей, считают в Кремле.

"Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договорённости", - сказал Песков в интервью корреспонденту программы "Вести" Павлу Зарубину.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.