Сломили сопротивление врага: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Сержант Дмитрий Илюхин, действуя в составе артиллерийского расчёта, обнаружил вражеский беспилотник. Несмотря на угрозу обстрела, он занял выгодную позицию и уничтожил дрон из стрелкового оружия. Грамотные и своевременные действия Дмитрия позволили избежать потерь среди личного состава и предотвратили атаку боевиков на наши позиции.

Лейтенант Владимир Мещеряков вместе со своей штурмовой группой обошёл вражеский опорный пункт и неожиданно для противника ворвался на его позиции. В ходе боя наши военные сломили сопротивление врага, зачистили форпост и заняли оборону, отражая контратаки. Несмотря на постоянные обстрелы, штурмовики смогли удержать опорник до подхода основных сил.