Вооруженные силы России в ответ на атаки Украины по нашим гражданским объектам нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Одессе и Сумах. Наступление по всему фронту идет в зоне спецоперации.

С воздуха врага громит армейская авиация. На кадрах - Ми-28 НМ. Умело маневрируя, пилоты ведут вертолет на предельно малой высоте и бьют точно по заданным координатам. В этот раз под ракетным ударом оказался пункт временной дислокации боевиков.

Маршруты передвижения неонацистов на переднем крае держат под контролем расчеты войск беспилотных систем. Это Запорожский участок фронта - противник предпринял попытку выдвинуть к линии боевого соприкосновения бронетехнику и живую силу, но тут же был атакован нашими ударными дронами.

Надежное прикрытие передовым отрядам обеспечивает реактивная артиллерия. Мощный залп "Града" накрыл опорник боевиков в районе Новосёловки. А это уже по позициям ВСУ в Харьковской области работает "Пион". Самоходка постоянно меняет позицию и достает неприятеля на дистанции в несколько десятков километров.