В ночь на понедельник, 27 апреля, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили новые атаки украинских летательных беспилотников.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, ночью были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области.

Жертвами атак украинских националистов становятся мирные жители. Так, 23 апреля власти Самарской области рассказали, что вражеские дроны атаковали Новокуйбышевск. В результате налета на промышленные предприятия есть пострадавшие, один человек погиб.

Даже согласившись на введенное Россией пасхальное перемирие, ВСУ продолжили предпринимать попытки ударить по российским регионам и нарушили режим прекращения огня без малого две тысячи раз. В частности, при атаках дронов на Курскую и Белгородскую области ранения получили мирные жители, в том числе ребенок.