Трамп вернулся к урегулированию на Украине и рассказал о разговоре с Путиным

После небольшой паузы, связанной с военными действиями на Ближнем Востоке, Дональд Трамп вернулся к теме украинского урегулирования. В интервью телеканалу Fox News американский президент сказал, Вашингтон продолжает работать над этой проблемой.

По словам Трампа, он разговаривал на эту тему и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским. "Мы пытаемся, однако боевые действия продолжаются", - сказал он.

Глава Белого дома не стал раскрывать детали бесед, а также времени, когда он общался с руководителями России и Украины в последний раз.

"Я не хочу этого раскрывать, но у меня действительно были беседы с Путиным, и у меня действительно были беседы с Зеленским, и хорошие беседы", - отметил Трамп.

Он снова похвастался, что остановил несколько войн на планете. "Я урегулировал все эти войны, включая Индию и Пакистан. Это могла быть ядерная война. Я урегулировал это", - сказал президент США.