Шутка чуть не вышла из-под контроля: американский телеведущий пошутил про вдовство первой леди США

Американский телеведущий Джимми Киммел в шутку сравнил первую леди США Меланью Трамп с вдовой за несколько дней до стрельбы на мероприятии с американским лидером. Об этом сообщил телеканал Fox News 27 апреля.

"Наша первая леди Мелания здесь... Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова", — пошутил Киммел, отрывок его слов приводит телеканал Fox News.

Примечательно, что ещё одна шутка американского чиновника перед событием буквально предзнаменовала происшествие. В начале ужина пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что на нем "будет много выстрелов".

Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов при Белом доме 27 апреля. Трамп сообщил, что он и члены его кабинета были благополучно эвакуированы, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого — им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.