42 человека погибли в результате столкновения двух общин из-за колодца в Чаде

42 человека погибли и еще 10 пострадали в результате столкновения общин в деревне Иготе региона Вади-Фира на востоке Чада. Об этом 27 апреля сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Чадское информационное агентство.

"Мы с сожалением сообщаем о 42 погибших и 10 раненых. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших", — приводит издание слова заместителя премьер-министра Чада Лимана Махамата.

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля, сообщает агентство. Двое поссорились из-за колодца, из-за чего конфликт перерос в столкновение между общинами.

Xinhua отметило, что межобщинные столкновения в Чаде являются обычным делом и нередко связаны с земельными спорами.