Трамп в понедельник может обсудить дальнейшие планы в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник обсудит дальнейшие действия по Ирану. Об этом 27 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на трех американских источников.

"Трамп, как ожидается, проведет в понедельник встречу ситуационного центра по Ирану со своей командой высокопоставленных чиновников в сфере безопасности и зарубежной политики", — утверждает портал.

Собеседники издания сообщили, что темой разговора станет в том числе тупик в переговорном процессе Вашингтона и Тегерана.

Кроме того, портал отмечает, что Иран передал Штатам новое предложение по мирному урегулированию. Оно предусматривает снятие американской морской блокады, открытие Ормузского пролива и переход к обсуждению иранской ядерной программы.