Корабли Тихоокеанского флота прошли два океана и пять морей

Во Владивостоке торжественно встретили корабли Тихоокеанского флота, которые вернулись в порт приписки из дальнего похода. За два с половиной месяца моряки прошли через два океана и пять морей, успешно выполнив все поставленные задачи. На берегу экипажи приветствовали согласно давним традициям.

Экипажи встречают по всем морским традициям. Торжественное построение, слова благодарности за проделанную работу. Командирам кораблей вручают жареных поросят. За церемонией наблюдают родственники. И вот - момент, который и моряки, и их близкие ждали и днём, и ночью. Возможность обнять друг друга.

Во время похода в Южно-Китайском море экипажи корветов "Совершенный" и "Резкий", а также танкера "Печенга" провели комплексные учения. Главная задача манёвров - отработать ведение морского боя с условным противником. По легенде безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты атаковали корабли. Расчёты зенитной артиллерии и крупнокалиберных пулемётов отразили условное нападение.

Тем временем экипажи вертолетов Ка-27 с высоты, используя специальное оборудование, обнаружили условную подводную цель, передали координаты на корабли и с помощью противолодочного оружия отразили атаку.

"Учения проводились с иностранными моряками иностранных стран. Показали выучку и профессионализм как моряки иностранных портов, так и наши моряки", - сообщил Евгений Ковалев, командир корвета "Резкий", капитан 2 ранга.

Российские экипажи прошли 2 океана, 5 морей, посетили шесть дружественных государств. Наших моряков везде встречали с почетом и уважением. После небольшой передышки дома они вновь готовы выполнять задачи.