Освобождение Курской области стало беспрецедентным примером борьбы за защиту мира и суверенитета. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии открытия Мемориального комплекса и музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. Торжества состоялись в Пхеньяне в воскресенье. В них приняла участие российская делегация - в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов. На встрече с главой нашего военного ведомства Ким Чен Ын заверил Россию в поддержке со стороны КНДР и в будущем.

Российские флаги в Пхеньяне. КНДР встретила официальную делегацию из нашей страны, которая приняла участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Этот мемориал возведен как дань героическому подвигу военнослужащих Корейской народной армии, которые наряду с бойцами Вооруженных сил России участвовали в операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Вячеслав Володин зачитал телеграмму президента.

"Сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты и офицеры проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой".

Музеи, где представлено западное вооружение, поставляемое Киеву, есть теперь не только в России. Корейские бойцы захватили немало трофеев. Министр обороны нашей страны вручил российские награды военнослужащим Корейской Народной Армии, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач по освобождению части российского региона. Пхеньян незамедлительно пришёл на помощь России. Председатель Госдумы и министр обороны России провели переговоры с лидером КНДР о будущих перспективах.

"Уважаемый Ким Чен Ын. Тесная дружба России с Корейской Народной Демократической Республикой находится на беспрецедентно высоком уровне. Мы высоко ценим ваше решение пригласить российскую военную делегацию на открытие Музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции", - отметил Андрей Белоусов.

Спецоперация по освобождению Курской области - не единственная в рамках соглашения России и КНДР о боевом сотрудничестве. Планируется подписание соглашения о взаимодействие армий, рассчитанное вплоть до две тысячи тридцать первого года.