В новом покушении на Трампа появился украинский след

Коул Томас Аллен, задержанный по подозрению в организации стрельбы во время торжественного ужина в Вашингтоне, выступал с критикой в адрес американских властей за отказ от помощи Украине.

Ранее сообщалось, что при попытке покушения на американского лидера Дональда Трампа задержан 31-летний учитель из Калифорнии — выпускник технологического университета со степенью бакалавра в области машиностроения и сторонник Демократической партии.

Как пишет New York Post, активность Аллена в соцсетях свидетельствует о его крайнем недовольстве политикой, которую проводит администрация Дональда Трампа — именно президента США называют главной мишенью подозреваемого.

При этом "жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась". В частности, Аллен раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за угрозу прекратить помогать киевскому режиму, а также поддержал ряд мероприятий по сбору средств для украинских боевиков.

Телеканал Fox News сообщает, что Аллен написал манифест, пышущий ненавистью и агрессией против президента США, а также участвовал в протестной акции против Трампа под лозунгом No Kings ("Нет королям").

Официально о мотивах Коула Аллена пока ничего не сообщалось. Ожидается, что в понедельник, 27 апреля, задержанный предстанет перед судом, ему предъявят обвинения по двум эпизодам: нападение на федерального офицера и применение огнестрельного оружия.