Мария Миронова: "Мой развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии"

Мария Миронова развелась с мужем Андреем Сорокой, который на 18 лет моложе актрисы. Брак рухнул еще в 2023 году, но об этом стало известно лишь недавно, после того, как актер подал в суд на бывшую жену. Сорока требует установить порядок общения с сыном Федором.

Прервала молчание и сама Мария Миронова. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса выложила большой пост, в котором расставила все точки над i. Для начала она отметила, что не хотела выносить на публику детали своей личной жизни, но вынуждена это сделать, чтобы положить конец слухам.

"Мой развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии бывшем мужем, Андреем Викторовичем, моего брата Алексея, в моем доме, в присутствии ребенка, в день его рождения, после чего была вызвана скорая помощь", - заявила Миронова.

Она сообщила, что у брата выявили сотрясение мозга и "множественные ушибы головы". Кроме того, на протяжении года сын Федор страдал "приступами агрессии", которые подтверждены невропатологами.

Тем не менее, после развода Мария Миронова все равно пыталась наладить контакт между бывшим мужем и их ребенком. Однако Андрей стал требовать увезти сына в его родной город Стерлитамак.

Артистка подчеркнула, что всегда полностью обеспечивала Федора без участия его отца Андрея Сороки. Однако кульминацией скандала стало то, что Мария обнаружила прослушку у себя дома. При этом мужчина подал в суд на нее. "Ребенка я не отдам!" - категорично заявила артистка.

