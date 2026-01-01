Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Укороченная рабочая неделя началась в России в понедельник, 27 апреля.

В соответствии с производственным календарем на 2026 год, россияне, работающие в пятидневном стандартном графике, на начавшейся неделе будут трудиться четыре дня вместо пяти: с 27 по 30 апреля.

Затем граждан ожидают трехдневные выходные с 1 по 3 мая, включая пятницу.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отмечала, что предстоящие майские выходные окажутся самыми непродолжительными за последние восемь лет. Как поясняла парламентарий, это связано с долгими новогодними праздниками, которые в начале 2026 года длились 12 дней.

Тем временем в Госдуме предложили дать возможность россиянам отдыхать подольше. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нужно не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, чтобы граждане могли "отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками".