Москвичам рассказали, когда закончится снежное ненастье

Снег в Москве и Московской области будет идти не только в понедельник, 27 апреля, но и во вторник — улучшение погоды прогнозируется лишь в среду, 29 апреля. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как уточнил эксперт в интервью РИА Новости, лишь в середине недели сойдет образовавшийся после неожиданного апрельского снегопада снежный покров.

Ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова заявила в комментарии aif.ru, что конец апреля в Москве и Подмосковье установит антирекорд по температуре воздуха. Ночью столбики термометров не поднимутся выше одного-трех градусов тепла, не исключены и легкие заморозки. Днем ожидается около плюс пяти градусов — это на пять градусов ниже климатической нормы.

Тем временем в столичном регионе введен предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности из-за сильного западного ветра — скорость его порывов может достигать 23 метров в секунду. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, также ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах.

Столичный главк МЧС предупреждает в своем MAX-канале, что в таких условиях важно соблюдать меры предосторожности: парковать автотранспорт только в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.