Москву накрыл апрельский снежный шторм: "оранжевый" уровень опасности

Зимние пейзажи в самый разгар весны. Центральную Россию и Северо-Запад страны накрыли аномальные снегопады. Арктический циклон отметился апрельской метелью более чем в десятке регионов. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в столице.

Апрельский снежный шторм накрыл столицу буквально за несколько дней до майских праздников. Активный североатлантический циклон принес резкое похолодание и обильные осадки.

Очевидцы фиксируют упавшие деревья в разных районах города. Мощными ветками засыпаны дворы, машины, перекрыты проезды. Из-за налипания мокрого снега на деревья и провода, а также из-за обледенения в Московском регионе введен "оранжевый" уровень погодной опасности. Спасатели призывают горожан не парковать автомобили вблизи деревьев и линий электропередачи, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

За сутки на Москву обрушилась половина месячной нормы осадков. Синоптики фиксируют исторический момент: высота сугробов в столичных районах достигла 12 сантиметров, тем самым побив рекорд 55-летней давности. Ситуацию осложняет сильный ветер. В ближайшие часы ожидается шквалистое усиление - в столице порывы достигнут 23 метров в секунду, а в области - до критических 25 метров в секунду.

Температура колеблется около нулевой отметки: в столице днем от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области возможны заморозки до минус 1. На дорогах образовалась сильная гололедица.

Апрельский снегопад накрыл и Ленинградскую область. Ночью там бушевала метель, движение на трассах местами сильно осложнено. Несмотря на сильный ветер и снег, жители северной столицы делятся в социальных сетях кадрами цветущей сакуры под снежным одеялом.

По прогнозам синоптиков, "апрельская зима" продержится в центральной части России как минимум до вторника. Постепенное ослабление осадков и прекращение ветра ожидается лишь к середине недели.