Детеныши четырех кенгуру спрятались у мам в сумках в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке - радостное пополнение. Сразу у четырех самок валлаби беннета - это кенгуру родом из восточной Австралии - появились детеныши. Пока еще они живут у мам в сумках, но любопытные носы уже вовсю оттуда высовывают. Скоро отправятся самостоятельно изучать свои вольеры.

Сначала появляется лапа, хотя, возможно, это и хвост. Потом, кажется, ухо. И вот, джоуи - так называют детенышей кенгуру - уже блаженно щурится на солнце.

Главная премьера весны в Ленинградском зоопарке – "как я съехал от мамы". Пока неохотно. Кенгурята активно выглядывают из сумки, но все еще не готовы променять жилье, где все включено, на вольер.

"Ранее увидеть их невозможно, они появляются крайне редко, могут в 3-4 месяца выглядывать, но это редко и не всегда везет именно сотрудникам застать этот момент", - рассказала Василиса Глухова зоолог отдела "Копытные и мелкие животные" Ленинградского зоопарка.

Пополнение случилось еще в конце прошлого года. Мамами стали сразу четыре самки валлаби-беннета. Грациозное телосложение, мощные задние лапы и хвост. Морозоустойчивые - идеальные постояльцы европейских зоопарков.

На свет малыши появляются уже через месяц. Меньше грамма, слепой, беспомощный. Но сам добирается до маминой сумки. Она начинает обвисать. Так сотрудники и понимают - внутри кто-то есть.

"Им там хорошо, прекрасно, там их еда, они питаются молоком, как и все млекопитающие. Соответственно, там они, как только рождаются, присасываются к соску и от него не отлипают практически на протяжении первых месяцев жизни", - рассказала Василиса Глухова.

И только в полгода набираются смелости исследовать мир. Эти вылазки пока короткие. В режиме - посмотрел и спрятался обратно. Безошибочно выбирая именно свою "квартиру". Сумку точно никто не займет - чужого малыша самка аккуратно отпихнет. Но как только джоуи перестанет помещаться - здравствуй, взрослая жизнь. А пока - комфорт, безопасность и фурор.

Этой весной в Ленинградском зоопарке ждут настоящий бэби-бум. Но кто сейчас в положении, сотрудники тщательно скрывают. Даже людям науки свойственно суеверие. Через месяц после благополучного появления на свет всех малышей обязательно покажут посетителям.