Ситуация в зоне специальной военной операции остается крайне сложной для украинской армии. Такое признание сделал в воскресенье, 26 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Как написал Сырский в социальных сетях, "ситуация остается сложной", поскольку "противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта".

Боец штурмового подразделения с позывным "Даг" с константиновского направления рассказал РИА Новости, что военнослужащие ВСУ однозначно боятся российскую армию, так как в стрелковом бою равных российским солдатам нет.

Незадолго до этого Министерство обороны России сообщало, что группировки российских войск "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили позиции в зоне спецоперации, а группировка "Восток" продвинулась в глубину украинской обороны.

Президент России Владимир Путин заявлял, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине до сих пор не подписано, поскольку "там просто думают, как это все оформить". Как подчеркнул глава государства, "мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет".