Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предотвратила диверсию на нефтеперерабатывающем заводе в Коми. Об этом рассказали в ведомстве в понедельник, 27 апреля.

Двое злоумышленников, которые действовали по заданию украинских спецслужб, намеревались устроить подрыв предприятия при помощи беспилотников.

При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление — в ходе перестрелки они были убиты ответным огнем.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников предупреждал, что противники России вербуют молодежь для диверсий и терактов через игровые онлайн-платформы и сайты, обещающие быстрый заработок. Эти методы становятся новыми инструментами враждебной деятельности.

Однако российские правоохранительные органы и спецслужбы работают на предотвращение и срыв преступных замыслов врага, не оставляя его действия без ответа. Глава ГРУ Генштаба России Игорь Костюков на вопрос о том, готов ли уже план мести авторам покушения на его заместителя, промолчал, кивнул и многозначительно улыбнулся.