Кадровый резерв в России сократился более чем в 1,5 раза

Кадровый резерв в России за пять лет сократился с 7 миллионов до 4,4 миллиона человек. Такие данные привела аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики Росстата и Роструда.

В кадровый резерв входят граждане, которые в данный момент не работают, но готовы выйти на рынок труда. К ним относятся активно ищущие работу безработные, потенциальная рабочая сила (не прикладывают активных усилий по поиску работы, но готовы к ней приступить) и желающие трудоустроиться, но не готовые выйти на работу в данный момент.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова указала на то, что существенное сокращение кадрового резерва происходит на фоне увеличения числа работающих — с 72 до почти 75 миллионов. Это означает, что все больше людей вовлекается в экономику, а значит, доступных трудовых ресурсов становится меньше.

Эксперты предупреждают про негативные последствия для экономики, особенно от дефицита молодых работников и роста доли пожилых, пишут "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в нашей стране зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы в 2,2% и даже зашла речь о дефиците кадров: на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий.

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин отмечал, что на протяжении некоторого времени численность мирового населения продолжит расти, но при одновременном старении населения, меняя соотношение лиц старшего трудоспособного возраста и меньшего трудоспособного возраста к работающему населению.