Вот кто победил в шоу "Маска"

Завершился седьмой сезон популярного музыкального шоу "Маска". Триумфаторами стали самые разные артисты, которые прятались в объемных костюмах.

Так, победителем программы стал Жираф. Под маской животного скрывалась Полина Гагарина. "Я несколько раз плакала под маской по-настоящему, мне было так трогательно. В начале это казалось сложной игрой. Под маской очень жарко и душно, порой мы падаем в обморок. Но потом я поняла, что жираф — мое альтер-эго. Я мечтаю так отвечать на интервью, разговаривать так на концертах. Теперь, благодаря этому Жирафику, вы будете знать меня такой отъявленной хулиганкой. Спасибо вам от всей моей жирафьей души", - обратилась со сцены к зрителям Полина Гагарина.

Второе место занял Дмитрий Журавлев в костюме Бобра, третье - Кирилл Остапов (SOCRAT) в образе Суриката, а под маской Лягушки скрывалась актриса Александра Урсуляк.

Напомним, гадали, кто прятался в эффектных костюмах, члены жюри в составе Сергея Лазарева, Валерии, Регины Тодоренко, Тимура Родригеса и Филиппа Киркорова.

