Собянин обратился к москвичам из-за непогоды: в столице небывалые сугробы и сильный ветер

В Москве и Подмосковье продолжается небывалый для конца апреля снегопад. К 10 утра высота снежного покрова достигла 12 сам. Это рекорд для 27 апреля - последний раз сугробы были такими 55 лет назад.

К концу дня сугробы могут прибавить еще несколько сантиметров. Мокрый снег с дождем будет идти до вечера. Также ожидается сильный ветер с порывами до 23 м/с.

Столичные службы работают на улицах в усиленном режиме, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что непогода продержится ещё несколько дней, и попросил москвичей быть аккуратными.