Минобороны объяснило, куда жаловаться на принуждение подписать контракт в беспилотные войска

О случаях принуждения к подписанию контракта на поступление в войска беспилотных систем (БПС) предлагается сообщать на специальную горячую линию. О ее создании рассказали в Министерстве обороны России.

Ведомство провело совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Участники мероприятия обсуждали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.

Контракт с гражданами, поступающими в войска БПС, заключается исключительно на принципе добровольности — какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено, подчеркнули в Минобороны.

Как рассказало ведомство в своем MAX-канале, в Минобороны имеется электронная приемная, куда каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой — каждый случай будет индивидуально рассмотрен.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подтвердив, что новые войска беспилотных систем нуждаются в кадрах с учетом "определенной специфики", подчеркивал, что "есть предложение для тех, кто обладает соответствующей компетенцией и готов служить".

Тем временем в школах Владивостока набирают популярность курсы по управлению беспилотниками. Проект охватил уже не менее 13 учебных заведений города, в нем участвуют более полутора тысяч ребят. В их распоряжении имеются дроны разных размеров, пульты, симуляторы и специальные площадки для отработки навыков пилотирования.