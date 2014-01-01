Актриса Татьяна Абрамова: старшему сыну взяла квартиру в ипотеку, а младшего спасла от рака

Когда-то Татьяна Абрамова считалась одной из самых востребованных отечественных актрис. Она пользовалась популярностью и много снималась в сериалах. Однако в какой-то момент артистка пропала с экранов.

По словам самой актрисы, ей не нравились те предложения, которые поступали, и она с головой окунулась в театральную работу и занялась музыкой. Мало кто знает, что у Татьяны Абрамовой есть своя концертная программа, с которой она колесит по российским городам. Артистка исполняет романсы советских композиторов.

По мимо этого, Татьяна Абрамова много гастролирует со своим супругом, актером Юрием Беляевым. У них есть антрепризный спектакль "Не торопитесь прощаться".

Беляев и Абрамова поженились в 2014 году. Актриса отметила, что они совершенно разные, поэтому естественно дополняют друг друга. "Плюс и минус всегда притягиваются. Я всегда с хорошим настроением, оптимист. Наверное, это и привлекло Юрия Викторовича ко мне, потому что он у нас человек пессимистичный, но не трагичный. И в нашей семейной жизни я его, конечно, своим оптимизмом увлекаю", - сообщила актриса.

От первого брака у Татьяны Абрамовой сыновья Иван и Александр. Старшему наследнику она взяла квартиру в ипотеку. По словам актрисы, тот сам содержит себя, оплачивает жилье. Иван работает в театре, параллельно заканчивает учебу в ГИТИСе.

Что касается младшего сына, то в детстве Александр перенес онкологическое заболевание. В настоящее время он учится в колледже, поет, пишет песни и играет на гитаре. "Я всегда говорю, что самое главное — опыт. Сыновья тоже выбрали творческие профессии, дальше посмотрим. Возможностей сейчас очень много, их просто нужно умело использовать", - заключила Татьяна Абрамова в беседе со Starhit.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>