Кремль сделал заявление о мерах в связи с атаками киевского режима

Определение ответных мер на атаки со стороны киевского режима является прерогативой российских военных и специальных служб. Такое заявление сделал в понедельник, 27 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул политик, "именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы и определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи".

Дмитрий Песков также отметил, что глава государства "постоянно, несколько раз в сутки и при необходимости — в любое время дня" получает сводки о том, как развивается ситуация в плане атак киевского режима, сообщает РИА Новости.

25 апреля Министерство обороны России сообщало, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории нашей страны российские войска нанесли массированный удар не только по объектам украинской "оборонки", но также по портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.

За неделю с 18 по 24 апреля российская армия нанесла шесть групповых ударов, применив высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также взяла под контроль два населенных пункта.