Контакты на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами продолжаются. Об этом напомнил в понедельник, 27 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос журналистов о том, что мог иметь в виду президент США Дональд Трамп, говоря о продолжении общения, представитель Кремля не стал раскрывать новых существенных подробностей.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, "мы даем сообщения, и мой коллега (помощник президента России по международным делам Юрий) Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах" (цитата по ТАСС).

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Путин и Трамп уважают друг друга и разговаривают так, как положено мужчинам и крупным политикам, хотя и не во всем соглашаются. "Дух Анкориджа", о котором часто говорят, "всегда был нормальным в отношениях президентов", подчеркнул глава российской дипломатии.

Между тем лен палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна предупреждала про "скоординированную кампанию, осуществляемую с помощью подставных источников" с американской стороны, цель которой — нагнетание напряженности в отношениях с Россией.