Церковный календарь на май 2026 года: главные праздники и родительские субботы

Май 2026 года — светлый и радостный месяц для православных христиан, пронизанный торжеством продолжающегося празднования Пасхи. В этот весенний период Церковь вспоминает последние дни пребывания Воскресшего Христа на земле и готовится к сошествию Святого Духа.

Главные и двунадесятые православные праздники в мае 2026 года

В мае 2026 года верующие отмечают два великих двунадесятых переходящих праздника, которые венчают пасхальный цикл богослужений. Эти события имеют фундаментальное значение для всего христианского мира, знаменуя собой окончание земного служения Спасителя и рождение Новозаветной Церкви.

21 мая — Вознесение Господне

Двунадесятый переходящий праздник, который всегда отмечается на сороковой день после Светлого Воскресения. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос на глазах у своих учеников вознесся на небо с Елеонской горы, открыв человеческому естеству путь в небесные обители.

31 мая — День Святой Троицы. Пятидесятница.

Двунадесятый переходящий праздник, выпадающий на пятидесятый день после Пасхи. Верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов в виде огненных языков. Этот день традиционно считается днем рождения Христианской Церкви, а храмы по обычаю украшаются зелеными ветвями и цветами.

Главные посты и постные дни в мае 2026 года

Поскольку почти весь май проходит в радостном свете послепасхального периода, многодневных постов в этом месяце нет. Однако верующие возвращаются к традиционной практике умеренного еженедельного воздержания по средам и пятницам.

Многодневные посты в мае 2026 года отсутствуют. Подготовка к летнему Апостольскому (Петрову) посту начнется уже в июне.

Традиционные постные дни (среда и пятница): 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 мая. Согласно уставу, в период от Пасхи до Троицы пост в эти дни соблюдается с послаблениями — как правило, разрешается рыба или пища с растительным маслом, что делает воздержание не столь строгим, как в период Святой Четыредесятницы.

Родительские субботы и дни поминовения в мае 2026 года

В конце весны Церковь призывает верующих к сугубой молитве за тех, кто уже завершил свой земной путь. Особое внимание уделяется поминовению воинов, а также вселенской молитве за всех от века почивших православных христиан накануне великого праздника Троицы.

9 мая — Поминовение усопших воинов.

Ежегодный день памяти. В храмах совершаются благодарственные молебны за дарование Победы в Великой Отечественной войне и служатся панихиды по всем воинам, "за веру, Отечество и народ жизнь свою положившим".

30 мая — Троицкая вселенская родительская суббота.

Одна из двух главных (вселенских) поминальных суббот в году. Накануне Пятидесятницы Церковь молится о даровании благодати Святого Духа не только живым, но и всем усопшим отцам и братиям нашим, прося для них прощения грехов и вечного упокоения.

Полный список церковных праздников по дням на май 2026 года

1 мая (пятница) — Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Максимовской иконы Божией Матери. Постный день.

2 мая (суббота) — Блаженной Матроны Московской.

3 мая (воскресенье) — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

4 мая (понедельник) — Священномученика Ианнуария и с ним мучеников.

5 мая (вторник) — Преподобного Феодора Сикеота.

6 мая (среда) — Великомученика Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Матери. Преполовение Пятидесятницы. Постный день.

7 мая (четверг) — Мученика Саввы Стратилата.

8 мая (пятница) — Апостола и евангелиста Марка. Постный день.

9 мая (суббота) — Поминовение усопших воинов. Святителя Стефана, епископа Великопермского.

10 мая (воскресенье) — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

11 мая (понедельник) — Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мученика Максима.

12 мая (вторник) — Девяти мучеников Кизических. Преподобного Нектария Оптинского.

13 мая (среда) — Апостола Иакова Зеведеева. Святителя Игнатия (Брянчанинова). Постный день.

14 мая (четверг) — Преподобного Пафнутия Боровского. Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

15 мая (пятница) — Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Святителя Афанасия Великого. Постный день.

16 мая (суббота) — Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

17 мая (воскресенье) — Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

18 мая (понедельник) — Великомученицы Ирины. Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".

19 мая (вторник) — Праведного Иова Многострадального.

20 мая (среда) — Отдание праздника Пасхи. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Постный день.

21 мая (четверг) — ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая (пятница) — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Постный день.

23 мая (суббота) — Апостола Симона Зилота.

24 мая (воскресенье) — Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.

25 мая (понедельник) — Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.

26 мая (вторник) — Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия.

27 мая (среда) — Блаженного Исидора Ростовского, Христа ради юродивого. Постный день.

28 мая (четверг) — Преподобного Пахомия Великого. Благоверного царевича Димитрия Угличского.

29 мая (пятница) — Преподобного Феодора Освященного. Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского. Постный день.

30 мая (суббота) — Троицкая вселенская родительская суббота (Поминовение усопших). Преподобной Евфросинии Московской.

31 мая (воскресенье) — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Мученика Феодота Анкирского.