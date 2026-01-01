Церковный календарь на май 2026 года: главные праздники и родительские субботы

Май 2026 года — светлый и радостный месяц для православных христиан, пронизанный торжеством продолжающегося празднования Пасхи. В этот весенний период Церковь вспоминает последние дни пребывания Воскресшего Христа на земле и готовится к сошествию Святого Духа.
В мае 2026 года верующие отмечают два великих двунадесятых переходящих праздника, которые венчают пасхальный цикл богослужений. Эти события имеют фундаментальное значение для всего христианского мира, знаменуя собой окончание земного служения Спасителя и рождение Новозаветной Церкви.
Двунадесятый переходящий праздник, который всегда отмечается на сороковой день после Светлого Воскресения. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос на глазах у своих учеников вознесся на небо с Елеонской горы, открыв человеческому естеству путь в небесные обители.
Двунадесятый переходящий праздник, выпадающий на пятидесятый день после Пасхи. Верующие вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов в виде огненных языков. Этот день традиционно считается днем рождения Христианской Церкви, а храмы по обычаю украшаются зелеными ветвями и цветами.
Поскольку почти весь май проходит в радостном свете послепасхального периода, многодневных постов в этом месяце нет. Однако верующие возвращаются к традиционной практике умеренного еженедельного воздержания по средам и пятницам.
Многодневные посты в мае 2026 года отсутствуют. Подготовка к летнему Апостольскому (Петрову) посту начнется уже в июне.
Традиционные постные дни (среда и пятница): 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 мая. Согласно уставу, в период от Пасхи до Троицы пост в эти дни соблюдается с послаблениями — как правило, разрешается рыба или пища с растительным маслом, что делает воздержание не столь строгим, как в период Святой Четыредесятницы.
В конце весны Церковь призывает верующих к сугубой молитве за тех, кто уже завершил свой земной путь. Особое внимание уделяется поминовению воинов, а также вселенской молитве за всех от века почивших православных христиан накануне великого праздника Троицы.
Ежегодный день памяти. В храмах совершаются благодарственные молебны за дарование Победы в Великой Отечественной войне и служатся панихиды по всем воинам, "за веру, Отечество и народ жизнь свою положившим".
Одна из двух главных (вселенских) поминальных суббот в году. Накануне Пятидесятницы Церковь молится о даровании благодати Святого Духа не только живым, но и всем усопшим отцам и братиям нашим, прося для них прощения грехов и вечного упокоения.
1 мая (пятница) — Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Максимовской иконы Божией Матери. Постный день.
2 мая (суббота) — Блаженной Матроны Московской.
3 мая (воскресенье) — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
4 мая (понедельник) — Священномученика Ианнуария и с ним мучеников.
5 мая (вторник) — Преподобного Феодора Сикеота.
6 мая (среда) — Великомученика Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Матери. Преполовение Пятидесятницы. Постный день.
7 мая (четверг) — Мученика Саввы Стратилата.
8 мая (пятница) — Апостола и евангелиста Марка. Постный день.
9 мая (суббота) — Поминовение усопших воинов. Святителя Стефана, епископа Великопермского.
10 мая (воскресенье) — Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
11 мая (понедельник) — Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мученика Максима.
12 мая (вторник) — Девяти мучеников Кизических. Преподобного Нектария Оптинского.
13 мая (среда) — Апостола Иакова Зеведеева. Святителя Игнатия (Брянчанинова). Постный день.
14 мая (четверг) — Преподобного Пафнутия Боровского. Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
15 мая (пятница) — Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Святителя Афанасия Великого. Постный день.
16 мая (суббота) — Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
17 мая (воскресенье) — Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
18 мая (понедельник) — Великомученицы Ирины. Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".
19 мая (вторник) — Праведного Иова Многострадального.
20 мая (среда) — Отдание праздника Пасхи. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Постный день.
21 мая (четверг) — ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая (пятница) — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Постный день.
23 мая (суббота) — Апостола Симона Зилота.
24 мая (воскресенье) — Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
25 мая (понедельник) — Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.
26 мая (вторник) — Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия.
27 мая (среда) — Блаженного Исидора Ростовского, Христа ради юродивого. Постный день.
28 мая (четверг) — Преподобного Пахомия Великого. Благоверного царевича Димитрия Угличского.
29 мая (пятница) — Преподобного Феодора Освященного. Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского. Постный день.
30 мая (суббота) — Троицкая вселенская родительская суббота (Поминовение усопших). Преподобной Евфросинии Московской.
31 мая (воскресенье) — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Мученика Феодота Анкирского.