В Москве прощаются с ведущим Алексеем Пимановым

Сегодня, 27 апреля, в Москве прощаются с известным журналистом, продюсером, ведущим, режиссером Алексеем Пимановым. Его не стало в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Траурная церемония началась на Троекуровском кладбище. Именно сюда приехали родственники, близкие, друзья и коллеги. Свой последний приют Алексей Пиманов обретет возле могилы матери. Так решила семья ведущего.

Для прощания траурный зал украсили венками. Их прислали коллеги и знакомые.

Вдова, актриса Ольга Погодина, не может смириться со смертью Алексея Пиманова, который был ее главной любовью. Она убита горем. "Для меня это самая страшная трагедия", — только и могла сказать Ольга, когда с ней связались журналисты.

Напомним, Алексей Пиманов - автор более 100 документальных фильмов и сценариев к художественным лентам. Свою карьеру на телевидении начал простым видеоинженером. А затем был резкий, непредвиденный скачок по карьерной лестнице. В результате Алексей Пиманов дорос до главы медиахолдинга, сенатора и члена Общественной палаты.

